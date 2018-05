Mankracht en cameratoezicht

Burgemeester Paul Depla zei naar aanleiding van die actie toe dat er extra controles komen. De burgemeester laat nu met de nieuwe actie op komst via een woordvoerster weten dat er sinds een paar weken meer mankracht voor controle wordt ingezet en dat er ook cameratoezicht is ingesteld. De burgemeester wil samen met de buurt tot een oplossing komen, zegt ze. ,,We staan in nauw contact met de buurt, de politie en de boa's en kijken hoe we snel ter plaatse kunnen zijn, zodat we kunnen optreden tegen strafbare feiten. Maar het is wel belangrijk om eerst goed na te gaan of er sprake is van overlast van mensen uit het uitgaansleven of van gasten van het hostel. Een rechtstreeks verband moet eerst aangetoond worden.''