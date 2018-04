SP: Burgemeester naïef over moskee Breda'

BREDA - Burgemeester Paul Depla wekt de indruk dat hij zich in de luren leggen door de stichting Islamistische Jongerenorganisatie Breda. Dat vindt de SP Breda. ,,De burgemeester is naïef als het gaat om de banden van het moskeebestuur met het salafisme en buitenlandse financiers. Hij lijkt de uitleg van het SIJB voor zoete koek te slikken", zegt Bas Maes over de raadsvragen die hij heeft gesteld.

Aanleiding is een artikel van BNDeStem van woensdag j.l. Daarin ontkent de SIJB aan de Antiloopstraat dat er banden zijn met het salafisme en organisaties in Golfstaten. Maes: ,,Als Depla een blik op hun Facebookpagina had geworpen dan had hij de namen van salafistische gastpredikers gezien die een islam verspreiden die onverdraagzaam is en haaks staat op de democratische rechtsstaat".

In een reactie zegt Enbarak Lamoe van het moskeebestuur: ,,Onzin, die heren zijn normale mensen. Zij zeggen geen gevaarlijke dingen voor de maatschappij. In de islam zit altijd een beetje salafisme."

'Afstand'

Inmiddels loopt de kwestie hoog op. SP-lid Rachied Benabbou, 11e op de kieslijst, neemt afstand van de vragen van zijn eigen SP. Op Facebook schrijft hij: ,,Ik kom ook regelmatig in de moskee en heb een zeer prettige ervaring. Deze vragen doen tekort aan de moskee en aan de bezoekers uit Breda."

Ook burgemeester Depla is niet blij met de aanpak van de SP. ,,Ze mogen mij dan naïef vinden maar op deze manier vervreemd je de mensen van jou en druk je ze in een hoek waar ze helemaal niet willen zijn.De reactie van Rachid is hier een voorbeeld van".

Gevaren

Volgens de SP onderschat Depla de gevaren. ,,Tot op de dag van vandaag zijn bij de SIJB predikers te gast die bekend staan als salafistisch. Remy Soekirman, die er 25 maart sprak, is verbonden aan de salafistische As-Soennah moskee in Den Haag. De prediker Umair Aboe Aasiya spreekt met grote regelmaat de gelovigen toe inde Antiloopstraat, waaronder aanstaande zondag. Hij staat bekend als de man die bij de Almeerse evenknie van SIJB omstreden buitenlandse imams in de gelegenheid stelt hun haatzaaiende boodschap te verkondigen. "

Volgens burgemeester Depla hoeft de SP zich geen zorgen te maken dat hij zich in slaap laat sussen. ,,Niet elke salafist is een aanhanger van de radicale islam. Ik kan het salafisme niet verbieden- dat staat los van mijn mening als persoon. Maar je moet wel zorgvuldig zijn. Ga een gesprek aan voordat je een oordeel velt. In de beleving van de SP staat salafisme gelijk aan haatprediken. Daarmee druk je een grote groep mensen in een hoek en dat doet de strijd tegen radicalisering geen goed. "

Maes: ,,Natuurlijk kun je de poort niet op slot doen, maar je kunt je wel afvragen of het wenselijk is dat in Breda salafistische predikers een podium krijgen die redelijk in opspraak zijn."Over SP-lid Benabbou zegt hij: ,,Vanavond nog (donderdag, MKO) heb ik een gesprek met Rachid en nog iemand van de moskee. Wij willen de moskeeën niet in diskrediet brengen. Zij moeten zichzelf niet in diskrediet willen brengen."

'Geen inmenging'

De SIJB stelde donderdag in een persverklaring 'op geen enkele wijze buitenlandse inmenging in het beleid van onze organisatie toe te staan'. ,,Wij ontvangen geen subsidie van welke binnenlandse- of buitenlandse overheid dan ook. Het bestuur bestaat in zijn volledigheid uit Bredanaars en dat houden we ook zo."

De verwarring rondom de buitenlandse financiering is terug te voeren naar de aankoop van de moskee in 1995 schrtijft de SIJB .,Onze stichting heeft hiervoor een bijdrage ontvangen van een liefdadigheidsinstelling uit Eindhoven. Deze NGO is gevestigd in Saudi-Arabië. Samen met de donaties van onze leden hebben we het pand aan de Antiloopstraat kunnen aanschaffen.Onze organisatie, waaronder het onderhoud, wordt volledig gefinancierd door onze eigen 300 Bredase leden die jaarlijkse contributie betalen."