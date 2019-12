SP Breda wil van raadslid Boi Boi Huong af

Boi Boi Huong kwam bij de verkiezingen van maart 2018 in de gemeenteraad voor de SP. Zij stond vierde op de lijst van socialisten, die vier zetels hebben in de Bredase raad. Volgens de mail van Verschuren is het afgelopen anderhalf jaar gebleken dat de samenwerking tussen Huong en de rest van de fractie niet goed verloopt.



‘Inmiddels is een punt bereikt waarop de werkrelatie dusdanig verstoord is, dat de fractieleden van mening zijn dat het raadswerk lijdt onder de oplopende spanningen’, schrijft Verschuren.



Op pogingen van fractie en bestuur om tot een vergelijk te komen over het afstaan van de zetel is Huong volgens hem niet ingegaan. Daarom verzoekt Verschuren nu de leden om aan Huong te vragen haar zetel op te geven en plaats te maken voor iemand anders.