BREDA - De SP-fractie in Breda neemt geen genoegen met de beantwoording door burgemeester Paul Depla inzake de verhuur van een gastenverblijf via Airbnb door wethouder Boaz Adank (VVD). De partij vraagt een interpellatiedebat aan over de kwestie.

Dat debat zou volgens SP-fractieleider Bas Maes komende donderdag aan het eind van de middag moeten plaatsvinden, voor de installatie van de nieuwe wethouders. Een meerderheid van de gemeenteraad moet dan wel instemmen met het voorstel. Maes heeft met name moeite met de beantwoording als het gaat om opgave van inkomsten uit de Airbnb en waarom de wethouder, die toerisme in portefeuille heeft, niet van het dossier is afgehaald en het woord bleef voeren over Airbnb in de stad. Maes in zware bewoordingen: ,,De brief staat vol ontwijkende antwoorden, halve waarheden en hele leugens.''

Maatregel

Volgens de burgemeester is direct na melding door de wethouder over verhuur van een gastenverblijf, in oktober 2017, een zogeheten beheersmaatregel ingesteld, om risico's op integriteitsschending te voorkomen. Zo heeft de wethouder ten tijde van verhuur van zijn gastenverblijf volgens Depla niet het woord gevoerd over nieuw Airbnb-beleid, alleen wel over een NHTV-onderzoek naar Airbnb. Donderdag zei de burgemeester nog dat hij die maatregel direct ook had moeten delen met de gemeenteraad. ,,Maar dat is achteraf wijsheid.''