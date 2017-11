SP Breda voert actie tegen 'racebaan' Heerbaan

BREDA – Exacte cijfers van ongelukken heeft Inge Verdaasdonk van de SP-fractie Breda niet paraat. Is eigenlijk ook niet nodig, iedereen in de omgeving weet dat op de Heerbaan harder gereden wordt dan de toegestane 50 kilometer per uur. En dus zijn er met regelmaat accidenten. Eind september nog werd er een fietser aangereden.

Daarom voert de SP actie in Heusdenhout. Aan elke lantaarnpaal wordt een bordje met 50 gehangen en in een caravan bij winkelcentrum Bisschopshoeve kunnen mensen een enquête invullen en inleveren.

Oversteken

Mensen, die door het langszoevende zaterdagverkeer moeite hebben met oversteken richting winkelcentrum, worden geholpen door SP-vrijwilligers. ,,Een tijd geleden zijn we de wijk ingegaan. We hoorden toen zoveel opmerkingen over het feit dat de Heerbaan soms wel een racebaan lijkt, dat we besloten om daar op terug te komen”, aldus Verdaasdonk.

Volledig scherm Heerbaan in Breda, SP voert actie. © Jacques Hendriks

Ze erkent, de Heerbaan nodigt uit om harder dan toegestaan te rijden. ,,Het lijkt eerder een 70-rondweg dan een 50-baan. ,,Waarom doet de gemeente er niets aan? Vroeger had je hier een flitspaal, maar die is weggehaald. Obstakels, zoals drempels, zijn niet wenselijk omdat dit ook een busbaan is en dat hinderlijk zou zijn voor de buschauffeurs.”

Huis-aan-huis zijn in de wijk enquêteformulieren verspreid. Daarop kunnen mensen zelf met ideeën komen. ,,Daar kiezen we expres voor. Niet wij dragen mogelijke aanpassingen aan, maar de betrokkenen.”

Bloembakken

We bekijken wat ingevulde formulieren: drempels, om de 300 meter bloembakken, de weg ‘optisch’ versmallen, meer zebrapaden, meer controle, flitspalen, doorgetrokken strepen.

Inge Verdaasdonk: ,,Op dinsdag 28 november houden we in ’t Houwke hier in de wijk een informatieavond, waarbij we de uitslag van de enquête en de vervolgstappen bespreken met de bewoners. We bekijken natuurlijk welke suggesties ook werkelijk haalbaar zijn. Daarmee gaan we vervolgens naar de gemeenteraad.”

Volledig scherm Heerbaan in Breda, SP voert actie. © Jacques Hendriks