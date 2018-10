SP Breda kiest als oppositie frontaal de aanval: ‘Die 2000 euro is geen zwijggeld’

Is dat politiek activisme opgelegd door de partijleiding in Den Haag?



,,Nee, niet. Het zit in de aard van het beestje. We zijn geen middenpartij. We willen niet een onsje meer of minder van dit of dat. We willen de weegschaal. Als je het radicaal anders wil, werkt zachtjes oppositievoeren niet, moet je soms de barricade op. Wonen, zorg, armoede, we zwalken niet qua standpunt."