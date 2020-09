SP baalt van ‘Paul Camera’: ‘Alsof centrum Breda Sodom en Gomorra is’

Wethouder over parkeren Zandberg: ‘Sorry, maar de knoop is doorgehakt’

2 september BREDA - Hartelijk bedankt voor uw enthousiasme en betrokkenheid, maar er is niets dat de komst van parkeervergunningen naar de wijk Zandberg in Breda nog kan voorkomen. Het besluit is genomen, de race gelopen. Die boodschap stuurt wethouder Greetje Bos (Parkeren, VVD) naar de wijkraden in Zandberg.