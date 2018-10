Soufyan uit Breda wint Hollands Next Topmodel

video ‘Een wonder dat hij nog leeft’: Robbie moest opnieuw leren eten, praten en lopen na brute aanrijding op zebrapad in Breda

21:15 BREDA - ,,Het is een wonder dat het slachtoffer nog leeft'', zei officier van justitie Kristel Simpelaar maandag in de rechtbank in Breda. Ze eiste vijf jaar cel en een even lang rijverbod tegen de man die op 29 oktober vorig jaar Bredanaar Robbie ondersteboven reed op een zebrapad op de Nieuwe Prinsenkade in Breda.