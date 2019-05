Soufiane Elazizi, wiens vader en zus al aan zenuwaandoening overleden: ‘Leef vandaag’

Soufiane (20) kreeg de diagnose vlak voor zijn 19e verjaardag. "Mijn broer was bij me toen de arts me de uitslag gaf. Voor mijn moeder was het te heftig. 'We komen hier als gezin doorheen', zei hij. Ik heb een dag gehuild, maar daarna ben ik er het beste van gaan maken. Leef bij de dag, morgen is niet beloofd.”