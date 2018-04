Soufian Z. door hoofd geschoten, op moordwapens zit DNA van 'flatspringers'

BREDA - De 25-jarige Soufian Zouagh is op 9 januari in een flat in Breda om het leven gebracht met een pistool en een revolver. Uit het pistool kwam het dodelijke schot, dat dwars door het hoofd van het slachtoffer ging. Op dat wapen zat het DNA van verdachte Anel B. (27), zegt het Openbaar Ministerie.

Op de revolver is het DNA van de tweede verdachte, Azzedinne A. (26), aangetroffen. De twee mannen worden beschuldigd van moord en wapenbezit. Op hun vlucht voor de politie sprongen of vielen zij van de flat aan de Roeselarestraat in Breda, waar kort daarna het levenloze lichaam van Z. werd gevonden.

De rechtbank wees gisteren het verzoek van beide advocaten af om ze voorlopig vrij te laten. De eerste voorbereidende zitting ging gepaard met opvallend veel veiligheidsmaatregelen.

Kennelijk omdat de verdachten een liquidatie hebben te vrezen. De twee mannen zaten bij hun eerste confrontatie met de politie op de vroege ochtend van 9 januari in de auto van de 25-jarige Soufian Z. Volgens de verdediging waren ze op weg om de VW Golf naar hem terug te brengen. En ze zouden zij er geen flauw benul van hebben gehad dat hij dood in zijn flat lag.

Op dievenpad in Breda

Raadsman Jan-Hein Kuijpers schetste gisteren het scenario zoals zich dat volgens zijn cliënt Azzedinne A. Heeft afgespeeld: de twee zijn die nacht op dievenpad in Breda. Plotseling zien ze een VW Golf rijden met daarin twee mannen. Ze herkennen de auto omdat die van Soufian is. Ze manen de twee inzittenden - van wie ze de namen onder geen beding willen noemen - uit te stappen.

Ze besluiten de Golf terug te rijden naar Soufian. Ze bekijken nog wel even ‘uit nieuwsgierigheid’ de handvuurwapens die in een tas in de auto liggen. Dat verklaart volgens raadsman Kuijpers waarom hun DNA daarop is aangetroffen.

Beanbag

De rest van het verhaal is bekend. Vlakbij de flat stuiten de verdachten op de politie. Ze vluchten de flat in. De politie zet een arrestatieteam in. Als de politie de mannen in het appartement van Soufian wil aanhouden, springen ze van de derde verdieping naar beneden. Ze raken ernstig gewond. De raadslieden menen dat de twee niet zijn gesprongen maar zijn gevallen toen ze van het ene balkon naar het andere wilden klimmen en beschoten werden met een ‘beanbag’.

Azzedinne A., een jongen van Marokkaanse origine, ligt in een penitentiair ziekenhuis. Hij verscheen gisteren in een rolstoel in de rechtszaal. De andere verdachte, de 27-jarige Bosniër Anel B., zit in de cel. Zijn advocaat is Menno Buntsma. Uit een reconstructie van officier van justitie Yolanda van Setten blijkt dat de twee mannen, samen met het slachtoffer en een vierde persoon die geen verdachte meer is - een zekere A.S. - de voorgaande avond nog met elkaar hebben ‘gechilld’ in de flat.

Safehouse

Het appartement werd vermoedelijk gebruikt als ‘safe house’, door zowel het slachtoffer als de verdachten. De zaak lijkt wel op een soort ‘Mocro-oorlog’ zoals in Amsterdam. Het OM vermoedt dat er ook een verband is tussen deze gebeurtenis en de extreme beschieting van twee huizen in Breda, enkele dagen daarvoor.