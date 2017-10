Sonja Barend in Breda: ‘Het leven kan idiote bochten nemen’

BREDA - ‘Je ziet mij nooit meer terug.’ Dat is het laatste dat David Barend in juni 1942 tegen zijn echtgenote zegt. Hij krijgt verschrikkelijk gelijk: Barend wordt door de nazi’s vermoord in Auschwitz. Zijn dochter Sonja is dan twee jaar oud.

De zin ‘Je ziet me nooit meer terug’ wordt uiteindelijk de titel van de biografie die Sonja Barend pas heeft gepubliceerd.

Een logische keuze. De vraag wat er met haar vader is gebeurd, wordt een rode draad in haar leven, zei ze gisteren tijdens een literaire avond in de ‘ongelofelijk mooie’ Grote Kerk in Breda.

Daar werd ze geïnterviewd door René Hollaers van Boekhandel van Kemenade & Hollaers, die haar introduceerde als de ‘moeder van Eva Jinek, Mathijs van Nieuwkerk en Jeroen Pauw’. ,,Geweldig dat ze zo furore maken’’, zei de tv-legende. ,,Ik heb absoluut taboes doorbroken, dus ik was een voorloper. Maar ze waren ook goed geweest als ik er niet was geweest.’’

Bijzondere relatie

Maar uiteindelijk ging de avond toch vooral over het boek. En dus over de bijzondere relatie die Barend heeft met haar moeder. Want die is hertrouwd voordat wist wat het lot van haar man was. Ook bracht ze de kleine Sonja onder bij haar grootouders in Alkmaar. Die werd pas in 1947 weer opgehaald.

,,Ik weet over mijn vader weinig, bijna niks’’, vertelt Barend. ,,Erover praten met mijn moeder lukte echt niet, ook al kwam ik er vaak langs. Eigenlijk is het vreemd: veertig jaar heb ik mijn brood verdiend met vragen stellen. En toch lukt het mij niet om antwoorden te krijgen van mijn moeder. Daar gaat mijn boek over: dat ik eigenlijk niks weet.’’

Zwaar leven

Toch neemt Barend haar moeder niets kwalijk: ,, Mijn moeder heeft een zwaar leven gehad. Nadat mijn vader was afgevoerd en ze was hertrouwd, moet ze toch elke keer dat de bel ging hebben gedacht: ‘Mijn man is terug’. Dan kan je niet denken: ‘Wat erg dat ie terug is, want dat komt me slecht uit’. Dat moet een hel zijn geweest. Dat was ook een van de redenen waarom ik haar in bescherming nam en haar niet bestookte met vragen waar ze van wakker zou liggen. Van die niet gestelde vragen lag ik dan weer wakker. Het leven kan idiote bochten nemen.’’

Er zaten vast mensen in het publiek die Barend, voordat ze het podium zou verlaten, nog een keer had willen horen zeggen: ,,En voor straks, lekker slapen en gezond weer op.’’