Soms maken we hier toch wonderen mee

BoswachterscolumnBij ons in de opvang hebben we vaak te maken met tegenslagen. Als je wilde dieren kunt oppakken en naar een wildopvang kunt brengen, is er echt iets goed mis.

In veel gevallen zullen de dieren dan de opvang niet meer verlaten. Het is helaas iets wat bij het vak hoort. En alle dieren die we wel kunnen redden... Dat is dan echt iets moois.

Door tegenslagen en ervaring komt helaas ook wat ‘gemakkelijkheid’ in het accepteren dat iets niet meer in orde komt. Dat kunnen we bij ernstige breuken bijvoorbeeld goed zien. Bij twijfelachtige breuken is dat minder goed in te schatten.

Goed gevoel

We neigen dan naar ‘dit gaat niet meer goedkomen’, maar met het laatste beetje hoop proberen we het toch. Als het dan niet lukt is dat niet een hele grote tegenslag, want dan hebben we het toch geprobeerd. Maar als het wel lukt, is het een enorm goed gevoel.

Een paar weken geleden kregen we een fazant binnen die alleen op zijn zij kon liggen trappelen met zijn poten. Hij kon niet rechtop staan, maar probeerde met alle macht toch omhoog te komen, waardoor hij constant rondjes draaide in zijn verblijf. Dat was hartverscheurend om te zien. Aangezien hij wel goed zijn poten gebruikte en geen verdere verwondingen of breuken had, probeerden we het toch maar.

Quote Een paar weken geleden kregen we een fazant binnen die alleen op zijn zij kon liggen trappelen met zijn poten

Na een week leek het nog steeds niet veel te verbeteren en stapten we over op andere medicatie. Ineens kreeg ik een berichtje van mijn collega: hij staat! Wat een fijn gevoel gaf dat! Zo zie je maar hoe iets wat niet lijkt goed te komen op het eerste zicht, je toch kan verbazen.

Meer dood dan levend

Hetzelfde geldt voor raamslachtoffers. Vaak zijn het vogels die een flinke klap hebben gemaakt en meer dood dan levend zijn als ze bij ons binnen komen.

Ze kunnen echt flink van slag zijn en het lijkt vaak alsof ze niet meer herstellen. Na een paar uur rust en warmte zie je echter al een heel groot verschil. Ze zitten dan weer rechtop en vaak kunnen ze na een middagje weer gewoon los worden gelaten.

Wonderen bestaan dus toch!