Soms komen er wel dertien egeltjes per dag binnen

We doen onze best om deze kleine egels op te voeden, maar dat lukt helaas niet altijd. Afgelopen week zijn er drie egeltjes binnengekomen van nog maar een paar uur oud. Op bovenstaande foto kun je goed zien welk egeltje het oudste is, want zijn stekels zijn al meer aanwezig dan die van de jongste.



Als we de egeltjes zo klein binnenkrijgen, weten we van tevoren dat de kans zeer klein is dat ze het overleven. De eerste weken van een jong dier zijn cruciaal en dan hebben ze nog veel van moeder nodig. Desondanks zetten we toch alles op alles om het te proberen.



Deze jongen hebben nog elke twee uur voeding nodig, wat betekent dat ze ook in de nacht gevoerd moeten worden. De egeltjes zijn afgelopen week iedere avond meegeweest met verschillende gedreven vrijwilligers die de diertjes thuis de nodige nachtzorg konden bieden.