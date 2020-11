Soms komen er vreemde gasten in het vogelrevaldatiecentrum

boswachterscolumnHet Vogelrevalidatiecentrum Zundert krijgt soms heel bijzondere gasten over de vloer, zoals een stinkdier of een poolvos.

Soms voelt het alsof we geen opvang zijn, maar een hotel voor dieren. We bieden ze onderdak, voedsel en een warm bedje. Je ziet op een dag een kleurrijk pallet aan gasten voorbijkomen, met de bijbehorende eisen. Zo moeten we het eten en drinken goed aanvullen en moeten we ervoor zorgen dat de kostgangers genoeg ruimte hebben. Voor de nachtdieren moeten we de gordijnen overdag dicht laten.

Wilde schepsels

Erg leuk om deze dieren op een afstand te aanschouwen, maar een band vormen met de gasten mag niet. Het zijn wilde schepsels die terug de natuur in moeten.

Tot de vreemde gasten horen huisdieren die gedumpt worden door mensen die niet weten wat ze ermee aan moeten. We hebben in ons centrum een zogenoemde vogelkist, waar mensen gevonden dieren in kunnen plaatsen als we afwezig zijn.

Naast onze inheemse soorten, vinden we hier de gekste 'dingen' in. Elk jaar krijgen we wel een paar kittens, hanen en pauwen op bezoek. Soms kippen met een nest eieren eronder of een baardagaam (hagedis, red.) die zit te wachten op een warmtelamp.

Toch enigszins een band

Hoewel we dit natuurlijk niet goedkeuren, willen we er wel voor zorgen dat ook deze gasten goed terechtkomen, in overleg met andere opvangcentra. In de tussentijd mogen ze bij ons verblijven en dat tot vreugde van onze verzorgers. Dit zijn dieren waar we wél enigszins een band mee mogen creëren.

Dit jaar hebben we een paar bijzondere bezoekers gehad: een driekleureekhoorn, een stinkdiertje en een prachtige jonge poolvos. Gevonden, doodsbang, in een loods. Met Stichting AAP hebben we een nieuw thuis voor hem kunnen vinden. Weer een tevreden gast die ons hotel verlaat.