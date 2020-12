Soms gemakzucht, maar zelden onwil: nog even wennen aan de mondkapjesplicht

Een zee van duizenden rode tulpen in het Bredase Valkenberg

30 november BREDA - In het Bredase park Valkenberg gaan deze week duizenden tulpenbollen de grond in. Samen vormen ze in maart, april en mei een enorme rode pijl. Wijzend richting de Bredase binnenstad. Als vrolijke oproep aan toeristen: in Breda moet je zijn dit voorjaar.