Sokken als steun voor daklozen: ‘Toen ik door Breda zwierf kon ik het daarmee wel redden’

Geen kroegen­tocht, maar Klûntocht vanuit de woonkamer: ‘Zevenhon­derd kaartjes verkocht’

24 januari Het leek even lastig voor de deelnemers om op te warmen, maar na een paar borrels kwam het goed los: de eerste Bredase digitale Klûntocht werd zondag een geslaagd thuisevenement. Vanuit de Avenue in de Waterstraat werd een alternatief programma aangeboden voor wat intussen een traditie is, de Klûntocht voor carnaval.