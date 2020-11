Sofie ging van burger naar boer: ‘Koeien insemineren vies? Nee, juist mooi’

jong in...TETERINGEN - Sofie Akkermans (19) uit Teteringen reist naast haar studie aan de HAS Hogeschool de regio door om koeien te insemineren. In december gaat ze op stage naar Canada. ,,Ik ga mijn werk en vriendinnen hier wel missen. Én mijn lievelingskoe.’’

Ben je een echte Teteringse?

,,Ik woon er al mijn hele leven en ken iedereen. Mijn vriendinnen komen ook bijna allemaal uit het dorp. Ik zit in Den Bosch op school, maar de stad trekt me helemaal niet. Geef mij maar lekker een dorp waar je alles en iedereen kent. Dat vind ik prima.”

Jong in...

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Sofie Akkermans (19) uit Teteringen. We zoeken interviewkandidaten! Ken jij iemand die wel in deze rubriek wil, stuur dan een mailtje naar f.buurmans@bndestem.nl

Is er genoeg te doen in Teteringen?

,,Valt wel mee. We gaan op zondag weleens bij vrienden zitten, maar ik mis een leuk café. Vroeger hadden mijn ouders een café waar veel jeugd naartoe kwam, maar sinds zij uit elkaar zijn gegaan, is dat er niet meer. Vanuit de KPJ organiseren we wel dingen voor het dorp, zoals ‘Jonge Boeren vs Oude Boeren’. Ook regelen we de bus naar tentfeesten.”

Quote Geef mij maar lekker een dorp waar je alles en iedereen kent Sofie Akkermans

Mis je de tentfeesten?

,,Ja, heel erg! Normaal gesproken zouden in deze periode Sensation Waailand in Made, het kerstbal in Oudenbosch en de trekkertrek in Etten-Leur op het programma staan. In januari zouden er in Teteringen de Winterfeesten zijn. Die gezelligheid mis ik wel.”

Kan je reis naar Canada wel doorgaan?

,,Ik heb mijn werkvergunning al een hele tijd binnen en mag daarmee afreizen. Door corona is het wel later geworden; ik zou eigenlijk in de zomervakantie na de Zwarte Cross gaan. Straks zit ik er midden in de winter waar het wel min 50 graden kan worden, terwijl ik liever in de oogstperiode was gegaan. Maar ik heb er wel zin in; ze boeren daar heel anders en grootschaliger.”

Hoe kom je erbij om koeien te gaan insemineren?

,,Ik wilde vroeger graag veearts worden. Toen liep ik af en toe al mee met de dierenarts in Teteringen. Tijdens mijn eerste stage op de HAS werkte ik op een melkveebedrijf dat zelf koeien insemineerde en dat vond ik heel interessant."

,,Ik heb een cursus gedaan en ik ga nu namens een bedrijf boerderijen af om te insemineren. Eigenlijk doe ik hetzelfde als een veearts, maar dan op het gebied van vruchtbaarheid.”

Is het vies werk?

,,Die vraag krijg ik wel vaker, want je gaat toch met je arm in een koe. Maar je hebt gewoon handschoenen aan en daarna was je je schoon. Ik vind het niet vies, maar vooral heel mooi te zien dat je door een rietje stierensperma in te brengen negen maanden later een mooi kalfje hebt. En die dan kan zien uitgroeien tot een goede melkkoe. Ik haal daar echt voldoening uit.”

Quote Koeien insemine­ren vies? Nee, juist mooi om te zien dat zo'n rietje sperma negen maanden later een kalfje wordt Sofie Akkermans

Kom je uit een agrarische familie?

,,Nee, helemaal niet! Mijn moeder heeft er helemaal niks mee. Dan wil ze weleens een weekendje weg of shoppen, maar ik werk eigenlijk liever met de koeien.”

Dus je gaat van burger naar boer. Vind je de kloof tussen die twee groepen groot?

,,Boeren zijn tegenwoordig al heel erg open, via social media en open dagen laten ze graag zien waar ze mee bezig zijn. Het is aan de maatschappij om hier iets mee te doen. Een goed voorbeeld in Teteringen is Bij Snoek; zij verbinden de burger met de boer door het verkopen van ijs en streekproducten.’’

Zijn de boerenprotesten nuttig?

,,Ik vind het goed dat ze er zijn om het belang van boeren in de samenleving te benadrukken. Het boeren is een kringloop waar iedereen indirect toch gebruik van maakt. Daarom heb ik meegedaan in Den Bosch en Den Haag."

,,Ik vind dat onze sector vaak negatief in het nieuws komt, terwijl het grootste deel van de boeren echt heel goed voor zijn dieren zorgt. Het gaat soms ver, ja. Geweld ondersteun ik niet, maar in elke sector zit een rotte appel. Mensen onthouden vooral het negatieve, dat is jammer.”

Wil je later een eigen melkveebedrijf?

,,Liefst wel, maar om zoiets zelf te beginnen is niet haalbaar. Ik hoop dus dat ik de boeren kan helpen met mijn adviezen. In het buitenland is het makkelijker om een bedrijf over te nemen of te kopen, maar ik vind het heerlijk in Nederland. Mensen maken weleens grapjes dat ik iemand tegen ga komen in Canada, maar dat zal wel meevallen.”

Op 5 december stap je in het vliegtuig. Ga je Teteringen missen?

,,Nu het steeds dichterbij komt, word ik wel een beetje zenuwachtig. Ik denk dat ik vooral mijn werk en vriendinnen hier ga missen. En mijn lievelingskoe: koe 2943. Ik hoef maar te fluiten en ze staat al bij het hekje.”

Paspoort Sofie Akkermans (19)

Woont met: moeder Hanneke

Huisdieren: hond Guus

School: 3de jaar HAS Hogeschool in Den Bosch

Hobby’s: met vriendinnen afspreken, wandelen met de hond, naar tentfeesten gaan en met de koeien werken

(Bij)baan: ondersteuning op een melkveebedrijf en insemineren van koeien

Verliefd: nee