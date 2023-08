Sofia (11) opent eerste volledig Oekraïense school in Breda: ‘Dit is nou echt passend onderwijs’

Twee weekenden is de A16 dicht en zo gebeurt dat: ‘We halen de pleister er in één keer af ‘

BREDA - Omleidingen en vertragingen van maximaal een uur. De A16 bij Breda gaat in september op de schop. Twee weekenden is de weg dicht. Die afsluiting is geen sinecure. ,,Dat moet veilig, maar één ding hebben we niet in de hand: het gedrag van weggebruikers. Dat wordt steeds hufteriger”, zegt Sjoerd Methorst van Rijkswaterstaat.