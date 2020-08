‘Socializen’ in de supermarkt? Dat zit er nog steeds niet in

Hij is niet bang aangelegd, maar toch zal Ronald van der Flier zeker 80 procent van de supermarkten in Nederland mijden omdat hij ze niet coronaveilig vindt. Van der Flier werkt zelf in een supermarkt, in de Lidl in Zaltbommel, en hij tevens lid van de sectorraad van de FNV. In april en mei onderzocht hij op verzoek van de bond talloze supermarkten. Hij schrok zich rot. In de meeste supermarkten, zo stelde hij vast, werden de regels slecht nageleefd. “En ik weet zeker dat als ik nu weer zo'n ronde zou maken, er nog meer winkels zijn waar de veiligheid voor vooral medewerkers in het geding is.”