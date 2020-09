Sociale bakkerij Koekfabriek stopt in Breda

,,Te weinig lokale afzet van onze koek, corona en een conflict met de huurbaas heeft ons dit doen besluiten. Tot onze grote spijt gaat onze bakkerij op de Ginnekenmarkt per 1 december sluiten", zo meldt initiatiefnemer Arthur de Nerée. De Koekfabriek levert koekjes aan horecazaken die steun geven aan het project.

We hebben in Breda nog vijf klanten over

In Breda bleek de afzetmarkt te klein te zijn. De Nerée: ,,We zijn in 2017 open gegaan. Het ging steeds beter totdat corona roet in het eten gooide. Horecazaken bestelden geen koek meer. In Breda hadden we nog vijf klanten over terwijl we er 30 nodig hebben.” De Nerée wilde huurverlaging en betaalde nog de helft aan de huisbaas. Die accepteerde dat niet en spande een rechtszaak aan. Alles bij elkaar is dat te veel voor de Koekfabriek en De Nerée trekt de stekker eruit. Voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt een andere werkplek gezocht.

Concept sloeg wel aan in Utrecht, Rotterdam, Wageningen en Arnhem

De Utrechtse horecaondernemer De Nerée is in 2014 begonnen met de Koekfabriek nadat een zorginstelling hem vroeg of hij mee wilde denken over een concept voor mensen met een verstandelijke beperking. De Nerée bedacht een bakkerij waar mensen met een verstandelijke beperking koekjes bakken. Het concept sloeg aan in Utrecht, Wageningen, Rotterdam en Arnhem.