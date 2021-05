Sobere 4 mei herdenkingen in Baarle-Nassau en Zundert

Video Op zoek naar de zeldzame hazelworm in West-Bra­bant: ‘Als je er een ziet, vergeet je dat nooit meer’

2 mei Je zou ‘m kunnen tegenkomen in het bos of de achtertuin: de hazelworm. In West-Brabant loopt momenteel een onderzoek naar dit beschermde reptiel. Mee op pad met bioloog Jeroen van Delft. ,,Het is een mooi en fascinerend reptiel.”