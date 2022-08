Snollebollekes hoofdact Oktober Festival Breda XL

BREDA - Met Snollebollekes als hoofdact krijgt Breepark op 22 oktober ‘het grootste Oktoberfest van de Benelux’ in huis. Organisator Nick Jorissen van dit in Vlaanderen begonnen concept rekent op een volle bak: 12.000 bezoekers.

,,We zijn in België gestart in 2017 en zitten daar nu op vijf locaties, waaronder Antwerpen en Herentals. Nederlanders zijn nóg meer van het verkleden en carnaval, dus wilden we graag over de grens uitbreiden. Marktonderzoek heeft uitgewezen dat er vraag naar is”, aldus de oorspronkelijk uit Zundert afkomstige Jorissen.

Laagdrempelig

Oktoberfestival Breda XL is voor jong en oud én laagdrempelig. ,,De gemiddelde leeftijd ligt bij ons rond de 30, 35 jaar, wat ouder publiek dan bij andere festivals. We vragen geen exorbitante prijzen. Frühe Fogel tickets kosten 17,50 euro, daarna gaan we van 22,50 naar maximaal 32,50 euro. Maar ik verwacht dat we dan al lang uitverkocht zijn. Een tafel voor maximaal 8 personen kost 85 euro. We hebben al meer dan 2500 registraties, die gemiddeld goed zijn voor 3 à 4 kaarten. En de officiële voorverkoop moet nog beginnen, op 22 augustus.”

Jan Biggel

Naast Snollebollekes treden in ieder geval ook op Het Feestteam, Jan Biggel en diverse ‘Duitse’ acts, onder wie Mathy von Tirol, Oktoberfestival Allstars en Double-U Aus den Bergen. ,,Het wordt een mix van Nederlandse en Duitse schlagers plus party-dj’s”, aldus Jorissen. Uiteraard ontbreken bier, Jägermeister, dirndls en Duitse braadworsten niet op het festival.

Jorissen ziet Breda als een pilot en hoopt in de toekomst op meerdere plekken in Nederland neer te strijken met het evenement, in samenwerking met de leiding van Breepark.