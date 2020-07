Snoepjesfabriek maakt plaats voor woningen en bedrijven, maar De Faam-naam blijft bestaan

COLUMN De naam van Theo van der Westerla­ken hoort thuis op het monument van de Acht tegenover zijn huis in Chaam

12:36 In een Bredaas hospice is Theo van der Westerlaken aan zijn laatste ronde begonnen. De afgelopen week kreeg de bescheiden, maar o zo grote man achter de Acht van Chaam nog drie onderscheidingen uitgereikt. Waaronder het niet alledaagse Gouden Wiel van de KNWU. 'Waarom niet eerder?', is het gevoel dat velen bekruipt. Zoals de wereld nu pas die 'mooie, lieve' wereldkampioene Lara van Ruijven leert kennen. Haar dood haalt haar uit de schaduw van de Sjinkie's en Suzanne's van het shorttrack.