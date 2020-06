Snikkende Nigel (24) probeert zijn leven weer op orde te krijgen, rechter toont zich gevoelig

Nigel reed op 25 februari 2019 in Prinsenbeek met een scooter, zonder rijbewijs. En die zware overtreding beging hij al driemaal eerder, waardoor er inmiddels een gevangenisstraf boven zijn hoofd hangt. ,,Die scooter was het enige dat ik had, het was een zware periode. Ik probeer langzaamaan alles in mijn leven op orde te krijgen. Woon nu gelukkig weer ergens. En heb de scooter verkocht, want ik heb er zonder rijbewijs toch niets aan", legt hij uit.



Hij wil zijn nijpende situatie ten goede gebruiken. ,,Ik trek nu de wijk in. Waarschuw jongeren dat ze écht niet zonder rijbewijs moeten rijden, spreek ze erop aan."