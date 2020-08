Snelweg verandert ’s nachts in racebaan, politie trekt tientallen rijbewijzen in

Tijn Kapteijns werd niet ‘de Bredase Hans Teeuwen’, hij kickt liever achter de schermen

3 augustus BREDA - In plaats van stand up comedian of de nieuwe Hans Teeuwen werd Bredanaar Tijn Kapteijns (33) de man achter de schermen, organisator van evenementen. ,,Ik vind het heel gaaf om anderen op de bühne in hun kracht te zetten. Dat geeft minstens net zo’n kick als zelf optreden.”