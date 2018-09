Snelweg A58 weer open bij Tilburg Reeshof na ongeluk, weg weer vrij

Hoe de naoorlogse erfenis uit de Bredase binnenstad verdwijnt

10:30 BREDA - Van de oude Rabobank aan de Concordiastraat in Breda is alleen een deel van het karkas nog te zien. Het gebouw uit 1969 is net geen halve eeuw meegegaan. Aan de overkant staat aan de Markendaalseweg het voormalige UWV-complex nog wel overeind. Maar dat gebouw (uit 1983) gaat de veertig jaar niet eens halen. Beide panden maken plaats voor woningen en appartementen.