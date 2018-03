Snelste drummer ter wereld speelt in Breda

De muzikant legt uit dat hij het snelle drummen sowieso niet ziet als sport, maar een techniek. Montagner maakt namelijk vooral veel snelle Braziliaanse muziek zoals de maracatu, de samba en baiao. Sport of niet voor de aanwezige collega's is hij een absolute winnaar. "Wat hij met een hand doet kunnen wij alleen met twee", laat drumdocent Hannah Schuur zich ontvallen. Even later showt Motagner dat hij niet alleen met drie, maar ook met vier drumsticks tegelijk kan spelen. Eeftens kan het immense talent niet langer aanzien.



"Kill this man!", zegt de Bredase drummer terwijl hij grappend een mes uit zijn keukenla trekt. "Ik hou erg van mensen die diep gaan en iets bereiken wat andere niet kunnen. Of dat nu drummen is, koken of wat dan ook", verklaart hij even later.