‘Sneller woningen bouwen in Breda door regels te versoepelen’

Dat stellen de fracties van VVD, D66, PvdA en GroenLinks in een notitie die ze aan de gemeenteraad en aan het college van B&W voorleggen. De eerste drie partijen vormen samen de coalitie in Breda. Die heeft zich ten doel gesteld in vier jaar tijd 6.000 woningen te bouwen of in elk geval in een (harde) planning te hebben staan. Om dat doel te kunnen halen, moet er volgens de partijen een ‘Versnellingsagenda’ komen, waarbij regels en procedures tegen het licht worden gehouden.

Bezwaren

Er kan bijvoorbeeld vaker gebruik worden gemaakt van de coördinatieregeling, waarbij de wijziging van een bestemmingsplan en de aanvraag van de omgevingsvergunning gelijktijdig verlopen. Daardoor wordt tijdwinst geboekt. Er moet dan wel op worden gelet dat belanghebbenden voldoende ruimte houden om eventuele bezwaren te kunnen maken.

Zodra een vergunning rond is, kan een projectontwikkelaar nu zelf bepalen wanneer hij start met bouwen. Door in de vergunning de verplichting op te nemen binnen een bepaalde tijd ook daadwerkelijk te beginnen met de bouw, worden sneller woningen gerealiseerd, denken de partijen: ‘Dit kan een stok achter de deur zijn’. Al zien ze dat daar ook risico’s aan kleven, bijvoorbeeld bij een faillissement van de ontwikkelaar.

Parkeerplaatsen

Winst valt er ook te boeken door minder rigide eisen te stellen aan het aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouw. De partijen stellen voor om over te gaan naar een ‘flexibele’ parkeernorm. ‘Immers in de ene wijk is meer behoefte aan parkeerplaatsen en in andere wijken meer aan openbaar vervoer of veilige fietspaden,’ schrijven de partijen.

Meer snelheid denken ze verder te kunnen realiseren door binnen de gemeente (nog) beter multidisciplinair te werken. Bij het afgeven van een vergunning wordt dan een aantal zaken één keer beoordeeld in plaats van achter elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, ecologie en mobiliteit.