Sneller bouwen in Breda kan: met hout. En het is nog goed voor het milieu ook

Wijkagent waarschuwt bewoners Chaam met een brief: ‘Inbrekers hebben geen avondklok’

2 april De wijkagent heeft voorlopig extra aandacht voor Chaam. In het dorp is laatst met behulp van dezelfde techniek in meerdere huizen ingebroken. Om toekomstige woninginbraken te voorkomen, waarschuwen ze bewoners die het inbrekers mogelijk te aantrekkelijk maken.