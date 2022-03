Snelheid is het probleem niet, de trein naar Londen is te duur

video Ongeluk met twee vrachtwa­gens op A16, rijstroken bij knooppunt Galder weer open voor verkeer

BREDA - Op de snelweg A16 is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd waarbij twee vrachtwagens waren betrokken. Dat meldde de ANWB kort na 16.00 uur. Volgens een omstander is er minstens een slachtoffer die in een ambulance wordt nagekeken door hulpverleners.

17 maart