Smurfenshirt voor jarige Vader Abraham

Van Rooij: "Toen ik vorig jaar las dat hij het net als André van Duin jammer vond dat hij geen gala kreeg, dacht ik meteen dat we daar iets mee zouden moeten doen. Pierre Kartner (zoals Vader Abraham in het dagelijks leven heet, red.) is een groot internationaal artiest waar we in Brabant – en zeker Breda – ook wel wat trotser op mogen zijn.”



Haverman: "Hij heeft vele hits die het ook internationaal goed gedaan hebben. Daarom willen we hem eren met een eigen shirt, uiteraard in smurfenblauw."



Van Rooij en Haverman zeggen met de opbrengst van het door Stef Goedhart ontwerpen kledingstuk een mooi kado voor Kartner te willen kopen.



Het shirt is hier te bestellen.