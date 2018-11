Smulpapen houden dienst in Grote Kerk van Breda

‘Je kunt het niet níet hebben’

Iets verderop in de kerk hebben Carel Versmissen en Promlapat Ngaosri uit Tilburg de puzzelstukjes op hun bord al op. De twee kennen het festival al wel uit Tilburg, maar waren nog nooit in Breda geweest. ,,Ik verbaas me dat het in een kerk is, dat was een aangename verrassing”, laat Versmissen zich ontvallen.