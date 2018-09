Smeulende berg snoeiafval houdt brandweer in Ulicoten uren bezig

Klas van Bram (12) helpt hem de draad op te pakken na brand op zijn slaapkamer

21:13 BREDA - De 12-jarige Bram Huijbregts was alleen thuis toen er brand op zolder uitbrak. Hij handelde daarop perfect en voorkwam erger, maar zijn schoolboeken gingen wel in vlammen op. Zijn klas op het Mencia de Mendoza is onder de indruk en helpt Bram waar nodig.