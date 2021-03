Smeuïg en triest: hoe de Bredase fiscalist Leo S. (73) voor miljoenen oplichtte om zijn minnares te behagen

Turkse gemeen­schap dolblij, bouw moskee kan doorgaan: ‘We sprongen een gat in de lucht’

26 maart BREDA - ,,We sprongen allemaal een gat in de lucht kan ik je zeggen”, reageert Ufuk Kocakaya (27), woordvoerder van het Turkse moskeebestuur in Breda over de recente verlossende uitspraak van de Raad van State. Na vier jaar juridische strijd kan de bouw van de moskee aan de Vlaanderenstraat in wijk Wisselaar in de Hoge Vucht nu doorgaan.