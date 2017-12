Smeets en Van Scheers in Grand Theatre Breda

Ze worden geïnterviewd door BN De Stem-journalist Paul Verlinden, er wordt muziek gedraaid, bezoekers kunnen vragen stellen en er is gelegenheid boeken te laten signeren. De bijeenkomst duurt van 14.30 tot 16.30 uur. Entree is gratis.



Van Smeets verscheen onlangs het boek Mijn Amerika. Hij schrijft over de reizen die hij door de VS maakte. Hij gaat op veel facetten van het land in: van sport en politiek tot muziek en geschiedenis. Smeets werkte veertig jaar voor Studio Sport en schreef ruim vijftig boeken, zowel over sport als muziek. Ook heeft hij een radioprogramma over muziek.