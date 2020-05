Smartphoneactie is succes, beeldbellen doet ouderen goed

Quote Iedereen stond in de hulpstand.” Frans van der Brugge, Initiatiefnemer smartphoneactie. Om Bredase ouderen die door het corona-virus geen bezoek kunnen ontvangen uit hun isolement te halen, is Frans van der Brugge van PLUK! Fysiotherapie een project gestart waarbij smartphones ter beschikking worden gesteld. Ouderen kunnen nu beeldbellen met familie en vrienden.

Zeven vrienden

Van der Brugge: ,,Er zijn 90 smartphones binnengekomen. Mijn dochter heeft ze met 7 vrienden gecheckt en Whatsapp geïnstalleerd. KPN en Ziggo hebben sim-kaarten beschikbaar gesteld en de gemeente heeft het abonnement betaald. Iedereen stond in de hulpstand.”

Ook contact na corona

Studenten van Avans boden technische hulp aan. Chloë Verhoeven (18) uit Zevenbergen: ,,Ik ben heel blij dat ik hieraan heb meegedaan. Het was best lastig om alles via de vaste telefoon uit te leggen, maar nu kan mevrouw beeldbellen met kinderen en kleinkinderen. Ik heb een band met haar opgebouwd. Ook na corona blijven we contact houden.”

Hartverwarmend

De reacties zijn hartverwarmend. Cille van der Velden (19) van Avans bevestigt dat: ,,Ik belde een vrouw van 92 om te helpen met beeldbellen. We praten nu over het weekend en over haar tuin. Het is heel gezellig. Het geeft voldoening voor ons allebei.”

Eindelijk zijn dochter weer gezien

Een vrijwilliger van Buurtkracht mailt: ,,Het doet de mensen goed. Dhr. G uit de IJpelaar heeft via het beeldbellen eindelijk zijn dochter weer eens gezien. Zij woont namelijk in België en daar is een lockdown.”

Iedere dag een ‘Goedemorgen plaatje’