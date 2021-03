Smalle trottoir in Groenstraat ‘niet ideaal, maar niets aan te doen’

PRINSENBEEK - Het smalle voetpad op het deel van de Groenstraat in Prinsenbeek dat aansluit op de Leursebaan, kan niet verbreed worden. Volgens het Bredase college is daarvoor geen ruimte. Een eerdere poging om grond daarvoor aan te kopen, liep op niets uit.

Wandelaars of hardlopers die vanaf de Leursebaan via de Groenstraat het dorp in willen, moeten soms gedwongen de rijbaan op, omdat het voetpad er te smal. Als er al iemand loopt, past een ander er niet meer bij.

Aan de ene zijde van de weg kun je niet eens van een voetpad spreken, daar is een stoeprand geplaatst met nog één tegel ernaast. Aan de andere zijde is wel een trottoir, maar dat is nog geen meter breed.

Onveilig

CDA en VVD hadden het college vorige maand vragen gesteld over deze situatie, omdat het onveilig zou zijn. Burgemeester en wethouders erkennen dat het voetpad te smal is om er met twee personen naast elkaar op te kunnen lopen, maar geven ook direct aan dat aanpassing van het pad niet mogelijk is.

Volgens het college is er geen ruimte om het trottoir te verbreden. De rijbaan is net breed genoeg voor twee voertuigen, met aan elke zijde nog een fietsstrook ernaast. De gemeente Breda gaat bij voorkeur uit van voetpaden van minimaal 1,5 meter breed, maar de perceelgrenzen langs dit deel van de Groenstraat zorgen voor beperkingen.

Verlichting

Volgens B en W is bij de aanleg van de Groenstraat destijds een poging gedaan om een strook grond bij te kopen, zodat het voetpad volgens de normen kon worden aangelegd. Dat is echter niet gelukt. Wel willen B en W kijken of de verlichting ter plaatse kan worden verbeterd om het gevoel van onveiligheid te verminderen.