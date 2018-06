'Sluit onderwijs en opvang beter op elkaar aan in Breda'

Integrale kindcentra (IKC) poppen steeds vaker op in Breda. Recent in Bavel, Teteringen, Brabantpark bijvoorbeeld. Handig, want zo’n IKC is meer dan alleen een school. Het is een netwerk waarbij onderwijs, opvang en andere maatschappelijke instanties de boel op elkaar afstemmen. Breda heeft in 2012 de ambitie gesteld om in elke wijk een brede school (de ‘verouderde’ term) te stallen. Maar er zijn haken en ogen.

Geld voor onderwijsmeters

Quote Het ‘ontschotten’ gaat op de ene plek makkelij­ker dan op de andere Nicole van Son, INOS ,,Het zou goed zijn als we een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen kunnen creëren, maar we worden belemmerd door wetten en visies'', zegt Nicole van Son van INOS, het overkoepelend orgaan van 28 scholen in Breda. Voorbeeld: BreedSaam heeft de taak en geldpot gekregen om de huisvesting te verzorgen voor 56 scholen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs.



,,Dat geld mogen we alleen inzetten voor onderwijsmeters'', zegt Harry Reininga van BreedSaam. Alle extra meters die gebouwd worden, bijvoorbeeld voor de opvang en zorg, moeten organisaties als Kober en Surplus zelf bekostigen.

Opdracht oprekken

Niet bevorderlijk voor de snelle totstandkoming van de kindcentra, stellen Van Son en Reininga. Van Son: ,,Het ‘ontschotten’ gaat op de ene plek makkelijker dan op de andere. Nieuwe scholen moeten flexibele ruimten krijgen, die je kunt inzetten voor meerdere doeleinden. Het gebouw maakt het nu vaak niet mogelijk om ook de opvang te integreren. We moeten de gemeente vragen of de opdracht van BreedSaam opgerekt kan worden, zodat we dat makkelijker kunnen realiseren.''

Reininga: ,,We proberen al veel meer de aansluiting te vinden. Maar om te investeren in niet-onderwijsmeters, moet de wet aangepast worden.''

'Meerwaarde voor de wijk'

Basisschool Olympia in de buurt Kesteren in de Haagse Beemden is volgens hem een van de geslaagde voorbeelden. Schooldirecteur Leon Michielsen beaamt: ,,We krijgen het nu, na vijf jaar, goed op de rit met alle partners in het gebouw. Olympia is een meerwaarde voor de wijk. Eigenlijk zou dit overal moeten zijn. Ouders leuren wat af met kinderen.''

De vorm en inhoud van een integraal kindcentrum is in elke wijk in Breda anders. Van Son: ,,We hebben niet één stadsbrede visie, maar laten het aan de school en de wijk om invulling te geven aan het concept.''