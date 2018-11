‘Sluit Molenstraat Breda af voor doorgaand verkeer’

Ingrid van Loon is vrijwilli­ger in een hospice: 'Het relati­veert enórm’

6:00 ,,Palliatieve zorg, de zorg voor iemand die stervend is, is vaak nog onbekend of eng. In mijn blogs vertel ik verhalen uit de dagelijkse praktijk van het hospice, want ik maak veel mooie momenten mee die het waard zijn om te delen. Ik ervaar vooral dankbaarheid van de cliënten en hun dierbaren tijdens de laatste levensdagen. Het is volgens mij de kunst om aandacht te blijven hebben voor de mens en zijn waardevolle leven, juist als een ziekte de overhand wil nemen en de dood nabij is. Hoe ik dat doe en of dat lukt, lees je in mijn blogs.”