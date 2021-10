Slordigheden, typefouten en verschrijvingen: Breda repareert ‘mankementen’ in bestemmingsplannen

BREDA - De kans dat er langs de Emerparklaan in Breda opeens een torenflat van zestig meter hoogte verrijst is een stuk kleiner geworden. Burgemeester en wethouders gaan een foutje in het bestemmingsplan namelijk ‘repareren’.

Het was een ‘verschrijving’: de eis in het bestemmingsplan dat er ter hoogte van de BP-pomp aan de Emerparklaan een bouwhoogte geldt van maximaal zestig meter, terwijl slechts twaalf procent van de oppervlakte mag worden bebouwd. Het moest precies andersom zijn: twaalf meter hoog, zestig procent bebouwing.

Kleine gebreken

Dit geval ‘foutje, bedankt’ in de Haagse Beemden is een van de twaalf ‘technische mankementen’ die in 2020 zijn opgedoken in diverse Bredase bestemmingsplannen. Meestal gaat het om ‘kleine gebreken’, veroorzaakt door typefouten of andere slordigheden.

Hoe klein die gebreken ook zijn, ze kunnen grote gevolgen hebben, schrijft het college in een voorstel aan de gemeenteraad. Zo kunnen mensen op basis van deze in principe foute gegevens planschade claimen. Ook kunnen burgemeester en wethouders niet voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. In theorie is het bijvoorbeeld mogelijk dat er een zestig meter hoge toren naast de Emerparklaan verrijst, zo lang het bestemmingsplan niet is ‘gerepareerd’.

Gaten dichten

Reden genoeg voor het stadsbestuur om de gaten in de plannen te dichten. Het gaat onder meer over de vraag welke woonboten er mogen aanmeren in de Belcrumhaven, landbouwgrond bij Prinsenbeek die per ongeluk als natuurgebied is aangegeven en over het legaliseren van een woning aan de Tuinzigtlaan en een minicamping aan de Overveldsestraat.

Reparatie

In de Hoge Vucht heeft de reparatie van een bestemmingsplan tot gevolg dat er zonder formele problemen woningen kunnen worden gebouwd op de plaats van het voormalige Orion College op de hoek van de Namenstraat en de Waterloostraat in de Biesdonk. Een pand aan de Baronielaan, dat te boek staat als woning maar waar al jarenlang een advocatenkantoor is gevestigd, krijgt ook te maken met een ‘reparatie’ van het bestemmingsplan. Het wegbestemmen van de kantoorfunctie was namelijk nooit de bedoeling, aldus het college.