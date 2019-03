Sloppenwijkje in de kleinste etalage van Breda

De huisjes zijn gemaakt door kunstenares Marlene van Alphen uit Etten-Leur. Ze zijn daar geplaatst in het kader van het Oog-en-Blik project van Bredanaars Trix van Dooren en Harrie Coolen. Sinds 2012 plaatsen zij werk van kunstenaars in lege etalages in de stad, enerzijds om zo de straten op te fleuren, anderzijds om werk onder de aandacht te brengen van kunstenaars uit Breda en omstreken.

Exposities

“Op een gegeven moment hadden we tien etalages gevuld, met name in de Boschstraat. Maar je merkt goed de dat de leegstand flink is teruggelopen is, wat op zich natuurlijk prima is. Op dit moment zijn er nog exposities in drie etalages, in de Boschstraat, Tolbrugstraat en de mini-expositie dus op de Haagdijk,” aldus Harrie Coolen.