Slopershamer bedreigt eetsalon de Struyck: ‘Waar moeten we naartoe?’

Eetsalon annex buurtresto de Struyck: koken voor de kleine beurs, in een tot theesalon verbouwde huiskamer. Marokkaans eetgerei in het kozijn, wandtapijten en twee grote ronde tafels maken het knus en gezellig. ,,We zitten hier fijn”, zegt Marian van Gurp (64), vrouw van het eerste uur, bezig met de linzensoep. ,,Het loopt goed. Mensen vinden de huiskamer leuk en best hip. In Berlijn heb je veel van die tentjes, daar worden ze gekoesterd.” Het eethuis, waar ook taalles wordt gegeven en met beneden een textielatelier, is bijna twintig jaar geleden ontstaan uit het Marokkaans Vrouwen Comité. Eerst opererend vanuit een keet aan de Talmazone, daarna in het vroegere inloophuis op het Nolensplein tot een flat aan de Rijpstraat die in 2014 werd gesloopt.