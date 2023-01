Sloop voormalig belastingkantoor De Teruggave in Breda is ‘onvermijdelijk’

Miljoenen voor verduurza­men huizen Hoge Vucht en Doorn­bos-Li­nie: ‘Meer dan alleen maar een paar tocht­strips plakken’

BREDA - Huiseigenaren in de Hoge Vucht en Doornbos-Linie in Breda kunnen hun woning verduurzamen met de hulp van een speciale subsidie van maximaal 19.000 euro per woning.

20 januari