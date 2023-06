Sloop panden aan Woestenbergseweg 4 in Bavel laat op zich wachten: ‘Maar we staan niet stil’

Nacompetitie derde/vierde divisie Baronie moet verliezers­fi­na­le in na nederlaag tegen AWC

Baronie moet in de ‘verliezersfinale’ behoud in de derde divisie bewerkstelligen. De Bredanaars gaan met 1-0 onderuit tegen AWC. De eerste wedstrijd van het tweeluik was in 1-1 geëindigd.