Sloop oude Philipsfabriek in volle gang

Ooit was het terrein dé werkplek voor zeker 1200 mensen. Maar nu staat het oude Philips-terrein aan de noordelijke rondweg er verlaten bij. De voormalige kantoorgebouwen, bij elkaar 25.000 vierkante meter, zijn veranderd in geraamtes. Overal hangen de kabels uit de plafonds, liggen bergen met puin en metaal en neemt het onkruid het terrein over. De waterpartij aan de voorkant, waar de medewerkers ooit genoten van een boterham, is een troebel poeltje. Enkel het kapotte apparaat in het midden van de vijver herinnert nog aan de fontein.