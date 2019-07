Sloop en nieuwbouw bij seniorenresidentie Ruitersbos in Breda

Bouw 41 nieuwe woningen in Rijsbergen

15:16 RIJSBERGEN - Het stof van fase 1 van het zojuist afgeronde bouwplan De Groene Kamers in Rijsbergen is nog niet neergedaald, of de voorbereidingen starten al voor fase 2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert hebben ermee ingestemd dat waarschijnlijk volgend jaar al de schop in de grond gaat in het gebied tussen de Ettensweg en de Bredaseweg.