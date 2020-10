Sloop Anna Rozenkranskerk in volle gang

BREDA - De Anna Rozenkranskerk in Tuinzigt gaat in hoog tempo tegen de vlakte. De kerk die in 1994 openging, is in 2012 alweer gesloten. Projectontwikkelaar Maas-Jacobs gaat aan de Meidoornstraat een blok met 24 appartementen neerzetten.

Het is de tweede keer dat de wijk Tuinzigt een Rozenkranskerk verliest. De eerste kerk stond aan de Pijnboomstraat en is in 1951 gebouwd. Net als in bijna alle kerken liep het kerkbezoek in Tuinzigt flink terug. Uiteindelijk werd besloten om de oude Rozenkranskerk te slopen.

Quote Het is het beste dat ze die kerken slopen en er appartemen­ten neerzetten Wijkbewoner Tuinzigt

‘Het hart is uit de wijk gerukt’

Dat gebeurde tot verdriet van veel wijkbewoners in 1993. Voor de bewoners voelde het als ‘het hart uit de wijk gerukt is’, zo valt in een reconstructie uit 2002 te lezen van geschiedkundige kring De Oranjeboom over anderhalve eeuw parochieleven in Breda. Er kwam een nieuwe, kleinere kerk voor terug in 1994.

Anna Rozenkrans is geen heilige

De Anna-Rozenkranskerk aan de Meidoornstraat kwam voort uit de Annakerk en de O.L.V.-Rozenkranskerk. Deze parochies zijn in 1999 gefuseerd. Anna Rozenkrans is geen verwijzing naar een heilige. De naam is een samenvoeging van de twee eerdere kerken.

De kerk is al jaren dicht

,,Het is het beste dat ze die kerken slopen", aldus een wijkbewoner. ,,Deze kerk is al jaren dicht en daarvoor ging er bijna niemand meer naar toe. Het is veel beter dat er appartementen komen. Daar is behoefte aan. Dat moeten ze bij andere kerken ook doen.”

Gelijkvloerse woningen

Projectontwikkelaar Maas-Jacobs bouwt er 24 appartementen van 50 vierkante meter. De woningen vallen in de categorie sociale huur. Het college van B en W is akkoord gegaan met de bouw, omdat ouderen in de buurt zo door kunnen stromen van hun huidige eengezinswoning naar een gelijkvloerse woning. Eind dit jaar gaan de funderingspalen de grond in. In het eerste kwartaal van 2022 moet alles klaar zijn.