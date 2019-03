Niet achterover leunen

De miljoeneninvesteringen ten spijt, Slob beseft dat de problemen in het onderwijs nog groot zijn. “We zijn hard bezig en we kunnen zeker niet achterover leunen. Dat doen we dus ook niet.”

De bewindsman heeft begrip voor de leerkrachten die morgen meedoen aan de landelijke onderwijsstaking in Den Haag. “Dit is een vrij land, er is een recht van staken. De andere kant van het verhaal is dat wij ons vanuit de landelijke politiek heel erg inzetten voor het onderwijs. Leerkrachten die in een vervangingspool hebben gezeten, kunnen nu een vaste baan krijgen.”