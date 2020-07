Slimme straatlamp komt fietsende schooljeugd uit Chaam te hulp

De nieuwe verlichting is bijzonder omdat hij op een laag pitje brandt wanneer er niemand in de buurt is. De lampen gaan feller schijnen wanneer er iemand komt aanrijden. Het gaat om een eenmalige proef waar de provincie Brabant en de gemeente Alphen-Chaam het over eens zijn geworden. Het doel is uit te vinden of deze verlichting het gevoel van onveiligheid bij fietsers kan verminderen, zonder dat de veiligheid van automobilisten en de belangen van de natuur in het gedrang komen. Ook verbruikt de nieuwe verlichting minder energie.

Nog gedemonstreerd

Bij de reconstructie van de provinciale weg in 2019 zijn de oude lantaarnpalen weggehaald. Daarmee verdween ook de verlichting van de fietspaden, tot grote teleurstelling van veel fietsers. Een aantal schoolkinderen heeft samen met wethouder Frank van Raak (Verkeer en Vervoer, GBSV) zelfs nog gedemonstreerd tegen het verdwijnen van de straatverlichting.

Niet helemaal zonder succes, zo blijkt nu. In mei van dit jaar had gedeputeerde Christophe van der Maat (Mobiliteit, VVD) al laten weten dat hij met een oplossing zou komen. Nu is het ook zo ver. De provinciebestuurder gaat akkoord met het lampenplan en draagt daar bovendien nog 90.000 euro aan bij. Hij vindt het ‘een interessant experiment’, dat ook effect kan hebben op andere provinciale wegen.

Veilig gevoel

Van Raak is enthousiast over de steun. ,,We zijn erg blij dat we nog voor het begin van de winter aan de slag kunnen met de aanleg van de verlichting langs het fietspad van de provinciale weg’’, zegt de wethouder van Alphen-Chaam. ,,Met een goed zichtbaar fietspad geven wij onze schoolgaande jeugd weer een veilig gevoel.’’ De proef wordt in september van 2021 geëvalueerd.