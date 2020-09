Slim omgaan met energie: deze BUas-game helpt je de juiste keuzes te maken

Omslagpunt bereikt: nieuwbouw op flanken Klokken­berg in zicht, ook in ‘omstreden’ boskamers

9:03 BREDA - Nu De Klokkenberg aan de Galderseweg in Breda bijna is verbouwd tot woonoord, komt nieuwbouw op de flanken in beeld. Zo gaan eind september twintig woningen in de verkoop bij Hoeve Schoondonck. En de niet onomstreden woningbouw in de zogeheten boskamers zit in de pen.